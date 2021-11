Dairy Summit, Patuanelli: Stop a fake news su zootecnia, settore da sostenere. No a dieta unica Eat Lancet

“Questo è un momento importante per tutta la filiera. Si tratta di un settore da difendere, è una necessità perché si tratta di un asset importantissimo per il nostro paese. Basta quindi fake news su questo settore perché la Filiera lattiero casearia ha contribuito e continua a farlo a mantenere la qualità e l’eccellenza al fianco della sostenibilità. Un percorso che va avanti da anni attraverso le buone pratiche che hanno visto investimenti, innovazione e processi sostenibili assolutamente virtuosi. La Zootecnia viene sempre descritta come non curante dell’ambiente ma è assolutamente il contrario.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso della terza edizione del Dairy Summit, l’appuntamento alla Fiera di Verona per gli stati generali della filiera lattiero-casearia.

“Le valutazioni di impatto della pac rispetto ai minor fondi sul primo pilastro ci porta a un quadro difficile per la zootecnia. Quindi occorre trovare misure altre per sostenere il settore a partire dagli ecoschemi. Con ecoschemi ci sarà attenzione particolare a riduzione antibiotici e poi benessere animale con graduali sostegni ma la dotazione di questo ecoschema dovrà essere proporzionale all’impatto che avrà su allevatori. Ci sono poi le Agroenergie nel Pnrr. Agrosolare, 1,5 mld euro per pannelli fotovoltaici sui tetti, importante accompagnamento al reddito.

Poi tema biogas e biometano, una progettualità destinata in particolare ad allevanti. Poi agrovoltaico e meccanizzazione per sostituzione parco macchine.

Poi tutto pacchetto 4.0 va in questa direzione, perché l’innovazione in agricoltura è una risorsa importantissima” prosegue

“Visione europea partita da green deal e poi Farm to fork va nella giusta direzione solo se si sostiene agricoltura dando strumenti per essere custodi dell’ambiente. Bisogna capire che la gestione del territorio è una modalità per conservare e tutelare l’ambiente. Bando proteine animali e allevamenti vuol dire non fare il bene del settore e dell’uomo. One health non può essere One diet. Omologazione è un danno per la sovranità alimentare dei paesi. Quando vedo e leggo le rigide posizioni di Eat Lancet mi spaventa il fatto che si voglia passare ad un sistema omologato di produzione agroalimentare, che mette in mano di pochissimi le capacità produttive e che porta il cibo da prodotto naturale a prodotto artificiale di laboratorio, mettendo in discussione la nostra libertà di scelta, imponendoci cosa dobbiamo mangiare. Non possiamo inoltre dare un colore al cibo con il nutriscore.

Concluso la raccolta firma sull’accordo latte. Segnale di unità di una filiera che funziona e che sarà rafforzata anche coi contratto di filiera. Sostenere aumento costi materie prime è centrale. Firmerò poi anche per un tavolo permanente per la filiera perché questo è un momento delicato. Ci sono problemi strutturali e quindi un tavolo permanente presso il Mipaaf per analizzare problemi e dare le soluzioni, non solo analisi.”