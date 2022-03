Dalla pandemia alla guerra in Ucraina, quali politiche per il sistema agroalimentare? Webinar Cepi e Agrocepi Mercoledì 30 Marzo ore 14:30

“La terra che coltiviamo è cambiata insieme al mondo che la circonda e di cui è parte e a cui in ultima analisi da il nome. L’agricoltura dei nostri giorni deve fare i conti con una guerra in Europa che ha messo in dubbio quasi tutte le nostre certezze. Che fare? Ha senso applicare una Pac i cui capisaldi sono stati pensati prima della crisi del covid e prima della crisi delle materie prime, dei fertilizzanti, dell’energia dovuta alla guerra? La qualità deve soccombere in nome della quantità? La crisi climatica non è più una priorità ? Il pubblico deve tornare a produrre? Come determinare un supporto alle imprese in questa fase? In ogni caso sta a noi che di terra viviamo plasmarla di nuovo per il mondo nuovo di oggi e di domani.

Di questo discuteremo con alcuni dei principali attori istituzionali del mondo agroalimentare“

Così Corrado Martinangelo, presidente Agrocepi, presentando il webinar nazionale Cepi e Agrocepi, indetto per mercoledì 30 Marzo alle 14:30, dal tema “Dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Quali politiche per il sistema agroalimentare?”