Dalla Puglia arriva Agrismart, lo “smart box” IoT al servizio dell’agricoltura 4.0.

Per questo Neetra , azienda barese con oltre 30 anni di esperienza nel broadcasting e applicazioni a Radiofrequenza e Micro-onde per il campo industriale, scientifico e medicale (ISM), negli ultimi anni ha investito fortemente sull’innovazione tecnologica in agricoltura per aiutare le imprese agricole a migliorare la sostenibilità del proprio operato. Dalla necessità di affiancare l’imprenditore agricolo nell’ambito della gestione idrica, degli interventi agronomici e della difesa delle colture e sostegno alle biodiversità, nasce Agrismart – Managing Cultivation , un sistema IoT integrato che contiene diversi sensori, tutti concentrati in un unico smartbox, per rilevare e misurare dati di estremo interesse per le aziende agricole.

