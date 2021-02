Dall’emporio di comunità al reinserimento sociale attraverso il lavoro agricolo: “Le vie dell’orto” e “Cantalupo” sono i vincitori di Smart and Coop 3

“In tre edizioni di Smart and Coop abbiamo ricevuto circa 150 candidature - afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini - In una fase in cui non mancano le difficoltà nell’entrare nel mondo del lavoro, i giovani hanno dimostrato ancora una volta con entusiasmo di essere pronti a mettersi in gioco in prima persona, di credere nell’impresa in forma cooperativa e di avere voglia di impegnarsi per il proprio territorio. Noi continueremo nel nostro ruolo di supporto e stimolo a queste iniziative”.

