Eventi atmosferici estremi, Lollobrigida: nasce nuovo fondo di mutualizzazione nazionale per danni catastrofali

"I fatti dell'interrogazione si riferiscono ad agosto 2022 per i territori di Ferrara e Modena, con piogge che hanno distrutto frutteti e magazzini. Per questo è stata attivata dalla Regione una azione, mentre il relativo decreto è già in fase di adozione. A tali eventi, sempre più frequenti, va fatto fronte con gli strumenti assicurativi, anche se le assicurazioni sono molto restie a coprire i danni ai frutteti per pioggia, grandine e vento molto forte".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, risponde all'interrogazione sulle misure a sostegno del comparto frutticolo dell’Emilia-Romagna, colpito ripetutamente da avversità atmosferiche (Bergamini – Lega).

"Per questo sono state previste delle misure nella Pac: nel piano strategico è stata elaborata una nuova architettura nella gestione del rischio: agevolazione agevolata, fondi mutualità danni e reddito e con il nuovo fondo di mutualizzazione nazionale di danno catastrofali.

Il sistema prevede il fondo Agricat che tutela oltre 700mila aziende agricole su tutto il territorio nazionale su cui si aggiunge il secondo livello di copertura assicurativa e facoltativa, coperte con il fondo rurale gestito a livello nazionale.

C'è poi un terzo livello, stavolta regionale, che prevede interventi di prevenzione e difesa attiva, consulenza attiva e innovazione nella gestione del rischio. Il fondo nazionale coprirà il primo livello, come strumento di resilienza delle imprese agricole. Non tutti gli agricoltori hanno propensione agli strumenti di rischio e il ministero sta procedendo ad una campagna di sensibilizzazione. Stiamo lavorando ad una deroga del decreto 102/2004, in particolare alle strutture assicurabili nella zona di Modena e assisteremo tutte le azioni per reperire risorse adeguate per dare riscontro alle aziende produttive".