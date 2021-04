Danni da gelate in agricoltura, Lega: A lavoro per modificare legge 102, troppo lenta e obsoleta. Video

“I cambiamenti climatici ci portano a riconsiderare il più velocemente possibile la legislazione in materia e i ristori in agricoltura. Sempre più spesso assistiamo a calamità naturali che mettono in ginocchio la nostra agricoltura, specialmente in settori molto delicati come l’ortofrutta e quello del vino, di conseguenza è necessario che il parlamento dia una risposta il più velocemente possibile.”

Così in Senato Gianmarco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, nel corso della conferenza stampa sulla presentazione delle azioni legislative e gli interventi a sostegno delle aziende agricole colpite dalle gelate primaverili.

“Quanto accaduto nelle scorse settimane è sotto l’occhio di tutti, non c’è regione che non abbia avuto problemi di questo genere. Il parlamento e il governo sono al fianco degli agricoltori, però la legge attualmente in vigore è da modificare velocemente. Questo perché i tempi dell’intero iter sono estremamente lunghi” sottolinea.

“Il lavoro da fare spero che sia il più condiviso possibile, perché ci siamo confrontati con i colleghi delle altre forze politiche e sono tutti concordi nel modificare questa legge. La disponibilità quindi c’è.

Per quanto riguarda le gelate di quest’anno come governo stiamo cercando di trovare i fondi per provare ad inserirli nel decreto sostegno. L’obiettivo che abbiamo è far sì che si possa fare una proposta di legge che riduca al massimo la burocrazia e permetta di garantire fondi immediati e certi”.

“È un momento difficile per la nostra economia agricola ed è importante far sapere cosa sta facendo la Lega, sotto il punto di vista legislativo ma non solo, a favore del mondo agricolo” dichiara Gianpaolo Vallardi, presidente Comagri Senato, nel corso della conferenza stampa sulla presentazione delle azioni legislative e gli interventi a sostegno delle aziende agricole colpite dalle gelate primaverili. “Parliamo oggi dei cambiamenti climatici, che in agricoltura sono sempre stati un grosso problema, ma che si sono accentuati negli ultimi anni e che, anche dal punto di vista economico, stanno divertendo ingestibili. Purtroppo anche quest’anno molte regioni sono state colpite dalle gelate primaverili che hanno creato gravissimi danni ai frutteti, ai vigneti e a tutte le colture soggette a questo tipo di calamità” prosegue. “Come Lega ci siamo subito attivati sui territori affinché fosse messa in evidenza la quantificazione dei danni, insieme alle regioni che hanno tempestivamente segnalato al ministero che si è attivato per il riconoscimento dello stato di calamità” sottolinea Vallardi. “Tutto questo fa riferimento alla legge 102 del 2004, legge che dal punto di vista assicurativo dovrebbe avviare tutto l’iter burocratico per quantificare i danni e ristorare gli agricoltori. Tutte le regioni si sono subito attivate ma la legge 102 ha grosse difficoltà sotto l’aspetto burocratico. È infatti molto farraginosa e i tempi sono lunghi, inoltre permette di assicurarsi su tutto tranne che sui danni da calamità naturale come alluvioni, ecc. Una legge dunque che nel suo principio ispiratore è anche fatta bene ma che nella realtà dei fatti ha delle criticità che allontana gli agricoltori, in primis perché costa troppo. Se perciò gli agricoltori sono privi di una copertura assicurativa l’unica cosa da fare è ricorrere al fondo di solidarietà. Dobbiamo allora rendere la legge 102 più agevole, flessibile e che dia risposte in tempi veloci.” https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2021/04/589eeda3-edff-4153-a2ee-c5275c5a1345.mp4