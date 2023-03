Danni da siccità, Lollobrigida: riuscire a spendere 8 miliardi bloccati nei ministeri per eccesso burocrazia

“L’emergenza siccità si è ripresentata a più riprese nel corso degli ultimi 20 anni senza che si siano mai prese iniziative strategiche. Il Cdm ha convocato oggi la prima cabina di regia per attivare le azioni di emergenza e trovare gli strumenti idonei per elaborare strategia per arginare la siccità nel breve, medio e lungo periodo".

Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del question time alla Camera.

"E’ stato valutato il coinvolgimento Regioni e altri enti che hanno competenza. Tra le azioni intraprese ricordo la rivisitazione del piano nazionale, che contempla la mitigazione dei danni, il potenziamento delle strutture idriche per aumentare la resilienza e ridurre la dispersioni. L’investimento 4.3 della componente 4 della missione 2 del PNRR, è teso a migliorare la gestione delle risorse idriche per una dotazione di 800 milioni, tra cui l’efficienza dei sistemi irrigui, attraverso infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile.

Si prevede una riconversione in sistemi più efficienti e una adattamento delle reti di distribuzione, l’istallazione di nuove tecnologie, come contatori e sistemi di controllo a distanza. Sono stati presentati 97 progetti presentati dai soggetti attuatori sono i soggetti irrigui. Le gare sono state trasmesse alla Commissione europea per l’aggiudicazione entro il 31 dicembre. Produrremo al Parlamento delle proposte emergenziale per riuscire a spendere quelli 8 miliardi che giacciono nei vai ministeri e che non possono essere spesi per l’eccesso di burocrazia, come ad esempio la realizzazione degli invasi”.