Danni maltempo, Centinaio: Mipaaf si è già attivato. Intervenire anche in Puglia su problemi sollevati da agricoltori su viabilità non sostenibile

"Ringraziamo Teresa Bellanova per il suo interesse verso il settore primario e per l’attenzione nei confronti delle imprese agricole pesantemente danneggiate dal maltempo. Vogliamo rassicurarla sul fatto che il ministero delle Politiche agricole si è attivato immediatamente, stiamo predisponendo il decreto e stiamo cercando di trovare tutte le risorse necessarie. È una nostra priorità”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in risposta al viceministro delle Infrastrutture che aveva chiesto di agire in fretta per dare sostegno immediato al settore. "Cogliamo l'occasione per chiedere al vice ministro di affrontare al più presto il problema della viabilità nella sua Puglia: secondo un dossier presentato oggi dalla Cia Capitanata in provincia di Foggia numerose strade risultano infatti impercorribili. Un problema enorme per gli agricoltori che trasportano su strada la freschezza dei propri prodotti e che si ritrovano a fare i conti con una mobilità poco sostenibile”.

