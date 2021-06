Dazi, Battistoni (Mipaaf): “Cancellazione è messaggio positivo in momento di ripresa economica. Grazie a governo e Unione europea”.

Dopo un'ingiusta penalizzazione di alcuni prodotti agroalimentari italiani sul mercato USA, scaturita dalla vicenda Airbus - Boing, accogliamo con grande favore la cancellazione dei dazi per i prossimi cinque anni. Un successo importante dell'Europa e del governo italiano, che sancisce il ritorno definitivo alla normalità commerciale per prodotti come, tra gli altri, Parmigiano reggiano, Grana padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, salami, mortadelle, agrumi, liquori, finiti ingiustamente nella black list americana. Ricordo che gli Usa sono il primo mercato extraeuropeo per i prodotti agroalimentari italiani per un valore che nel 2019, prima dell'ingresso dei dazi, si è attestato intorno ai 5 miliardi di euro. In questa fase di ripresa economica mondiale, aver eliminato questa ingiusta tassazione, rappresenta un messaggio positivo per tutte le filiere interessate dai dazi USA negli ultimi mesi.

