DAZI, CENTINAIO-BERGESIO (LEGA): BENE POLITICA ANTI DUMPING MA UE NON RESTI A GUARDARE

L'analisi di Coldiretti, secondo cui l'embargo alla Russia è costato all'Italia 1,2 mld di euro in 6 anni, non può che preoccuparci. Soprattutto perchè ad aggravare ulteriormente la situazione ci sono anche i dazi americani contro l'Unione Europea decisi dal presidente Trump. Se da un lato, è giusto difendere gli interessi delle industrie da pratiche commerciali scorrette, come il dumping, dall’altro questo non deve sicuramente compromettere il libero scambio, perchè si rischierebbero ricadute negative sulla nostra economia, già in affanno a causa della crisi economica legata al Covid. L’Unione Europea non resti a guardare ma si attivi immediatamente per rivedere la politica isolazionista adottata nei confronti della Russia che, nella situazione attuale invece, risulterebbe un partner strategico fondamentale in grado di dare nuovo slancio ai mercati internazionali e al nostro agroalimentare". Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK