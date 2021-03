Dazi, Federalimentare: segnale positivo in momento difficile

Un segnale positivo in un momento particolarmente difficile per la nostra economia". Commenta così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, la sospensione per 4 mesi dei Dazi relativi alla controversia Airbus-Boeing: "Un elemento di distensione che speriamo possa diventare permanente: gli Stati Uniti rappresentano per l'industria alimentare il secondo mercato a livello mondo e questa sospensione vale per il nostro export in USA 500 milioni. Ecco perché l'interruzione dei Dazi rappresenta per l'industria alimentare una battaglia vinta", dice. "Quella dei Dazi è, per l'industria alimentare, una delle grandi battaglie a livello europeo. A questa, si aggiungono tutte le altre che vedranno come protagonista nei prossimi mesi il nostro settore: dalla sostenibilità, alla Farm to fork e fino ai sistemi di etichettatura. Temi centrali in cui l'Europa, insieme al nostro governo, avrà un grande peso", conclude il presidente di Federalimentare.

