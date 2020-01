DAZI, GADDA, IV: MAGGIORANZA SI RIUNISCA, CONSEGUENZE SOVRANISMO NEFASTE PER ECONOMIA

“E’ necessario rispondere con forza – prosegue Gadda – e riprendere un ruolo di protagonisti attraverso l’azione politica. Per questo occorre mettersi attorno a un tavolo e mettere in campo una discussione più concreta sui trattati di libero scambio e gli accordi commerciali tra UE e resto del mondo, con analisi basate sui numeri e sugli strumenti tecnici. Con tali meccanismi, basati sul principio di precauzione che evita l’ingresso in Europa di prodotti che non hanno i nostri standard, e sulla protezione all’estero da italian sounding e falso made in, potremo dare una risposta a questa escalation determinata da politiche come quella di Trump. In alternativa il rischio è quello di rimanere succubi di scelte altrui, che non possono far altro che danneggiare la nostra economia e la competitività dei nostri comparti produttivi”.

