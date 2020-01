DAZI: TARICCO (PD), ORA A RISCHIO I 2/3 DEL NOSTRO EXPORT IN USA

"Sono in arrivo il 15 febbraio nuovi dazi Usa fino al 100 per cento del valore della merce sui prodotti agroalimentari Made in Italy: a rischio i due terzi del nostro export negli Stati Uniti, per un valore di 4,5 miliardi. Per questo chiediamo con un'interrogazione ai ministri Bellanova e Di Maio il massimo impegno contro quello che si configura come un attacco al nostro settore agroalimentare e in particolare vitivinicolo". Lo dice il senatore Mino Taricco, capogruppo del Pd nella Commissione Agricoltura, che ha presentato un'interrogazione sottoscritta anche dai colleghi Stefàno, Astorre, Alfieri, Fedeli, Giacobbe, Ferrazzi, Rossomando, Biti, Iori, Paola Boldrini, Rojc, Valente, D’Arienzo, Manca, Laus, Pinotti, Vattuone, Assuntela Messina, D’Alfonso e Cirinnà.

"Il Dipartimento del commercio americano (USTR ) - spiega Taricco - ha avviato una consultazione pubblica con divulgazione di una lista di prodotti che saranno colpiti dai nuovi dazi, tra i quali numerosi prodotti vitivinicoli europei ed italiani. Il governo italiano si è già mosso per fronteggiare l’emergenza del settore agroalimentare, per sollecitare la Commissione europea a misure di sostegno alle aziende danneggiate dai dazi vigenti e per evitare l’introduzione di nuovi. L’Istituto per il commercio con l’estero ha previsto uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro e la ministra Bellanova ha richiesto al Commissario europeo al commercio di attivare un fondo europeo a sostegno delle imprese colpite e altre misure. Il mercato americano per il nostro territorio è fondamentale per molti prodotti, ma per il vino è insostituibile nel breve-medio periodo: vale 1,5 i miliardi di euro. In questi giorni una petizione avviata da alcuni viticoltori ha raccolto oltre 17 mila firme per sottolineare la gravità della situazione. La viticoltura italiana ed i vignaioli italiani non devono diventare le vittime di una guerra iniziata su altri fronti”.

