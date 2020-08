DAZI USA, PECORINO ROMANO, PALITTA SCAMPATO PERICOLO PER LA TERZA VOLTA. RISULTATO DI FORTE E COSTANTE ATTIVITA’ LEGALE E DI MEDIAZIONE

“Siamo davvero felici per questo nuovo, importante risultato”, dice il presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano, Salvatore Palitta. “Da quando è iniziata la questione dei Dazi Usa la nostra presenza e attività per tutelare il Pecorino Romano è stata costante e quotidiana, non abbiamo mai abbassato la guardia. Soprattutto in questo momento, dopo il lockdown, con i mercati esteri che diventano sempre più difficili, essere riusciti a restare fuori dalla lista dei dazi Trump è un traguardo fondamentale, che ci permette di guardare con un po’ più di ottimismo ai prossimi mesi. Per il Consorzio quella contro i Dazi Usa è stata una battaglia in prima linea e di fondamentale importanza, fatta di tutela legale ma soprattutto di un’attività di costante mediazione e dialogo con rappresentanti istituzionali. Proteggere il prodotto significa salvaguardare economia e posti di lavoro, perciò il nostro impegno, che va avanti da anni, continuerà esattamente in questa direzione”, conclude Palitta.

