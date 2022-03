Ddl biologico, M5S: Grande giorno per agricoltura italiana, con questa norma rafforziamo Made in Italy

L’approvazione in via definitiva del disegno di legge sull’agricoltura biologica rappresenta un cambio di passo epocale per tutta la filiera. Una norma attesa da anni dal settore che va a favorire la produzione, promozione e la tutela dei prodotti biologici, oltre che rafforzare un brand, quello del Made in Italy, sempre più richiesto e in forte espansione, non solo in Europa ma in tutto il mondo. Un disegno di legge quello sul biologico fortemente voluto e spinto dal MoVimento 5 Stelle e che mette al centro e coniuga la nostra concezione di transizione ecologica e quella di salute, che parte dai nostri campi e che arriva sulle nostre tavole. Oggi è un grande giorno per l’agricoltura nostrana.

Così in una nota i senatori e le senatrici M5S della commissione agricoltura del Senato.