Ddl biologico, Naturale (M5S): Con questa legge maggiore resilienza al cambiamento climatico

Il testo nel suo complesso è una legge di riferimento per l’agricoltura biologica invocata da diverso tempo la cui stesura ha richiesto molteplici accorgimenti per rispondere alle tante istanze giunte dagli operatori del settore. Tema importantissimo in quanto occupa posti di rilievo in Europa e nel mondo, sia per superficie coltivata che per numero di imprese che operano nel settore. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il Green News Deal e con il Farm to Fork, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 % di superficie coltivata ad agricoltura biologica, investendo oltre 40 milioni di euro nella sua promozione perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile”.

A dichiararlo è la senatrice e capogruppo M5S in commissione agricoltura di Palazzo Madama, Gisella Naturale, in dichiarazione di voto sul ddl “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

Con questo testo “si definisce il concetto di agricoltura biologica, in gran parte mutuandolo dai regolamenti comunitari: si definisce il ruolo che svolgeranno le Province e le Regioni, si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico e l'istituzione di un marchio dell'agricoltura biologica per un messaggio chiaro che generi valore ed economia, che parli di rispetto della natura e della salute, di semplicità, di ritorno alla genuinità e alle tradizioni, di attenzioni in ogni fase della lavorazione”

“Abbiamo nelle nostre mani una vera e propria legge quadro e noi crediamo che possa mettere in condizione il settore di raggiungere obiettivi ambiziosi, per ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, per aumentare la resistenza delle colture agricole e la fertilità del suolo e quindi per una maggiore resilienza al cambiamento climatico che stiamo vivendo”, conclude Naturale.