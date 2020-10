Ddl Delega, Bergesio (Lega): Testo penalizza i nostri produttori, basta chiacchiere

"Il testo così come è stato modificato in commissione rischia di penalizzare la filiera agroalimentare. Bisogna rivedere alcuni aspetti che rendono inefficace l’intervento sanzionatorio e penalizzano i nostri produttori". Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio nel corso del suo intervento in Aula sul ddl Delega Ue 2019-2020. "Nel caso del settore lattiero caseario, ad esempio - spiega l’esponente del Carroccio - le dinamiche che regolano la formazione dei prezzi sono poco trasparenti e le informazioni frammentarie”. “In relazione alle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund, poi, bisogna chiarire quale sia la reale disponibilità finanziaria su cui l'agroalimentare italiano può davvero contare ai fini di un suo sviluppo in chiave maggiormente sostenibile e competitiva”. “Per il momento l'unica certezza, infatti, è che la PAC ha subito un taglio di circa 34 miliardi con importanti ripercussioni sulle politiche nazionali, per le quali è previsto un taglio di 370 milioni nel 2021”. “Il governo si impegni, non solo a chiacchiere ma con i fatti, per tutelare i nostri agricoltori e allevatori. Prima gli italiani, sempre”, conclude.

