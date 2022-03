Ddl filiera corta, Trentacoste (m5s): provvedimento rappresenta recepimento strategia farm to fork, passo avanti verso modello agricolo sostenibile ed ecocompatibile

"L'approvazione di questo Disegno di legge è un ulteriore passo in avanti verso un modello agricolo più sostenibile ed ecocompatibile, in linea con le direttive europee di contenimento delle emissioni inquinanti e dell'aumento della temperatura globale. Il provvedimento rappresenta il recepimento della strategia “Farm to Fork”, come parte importante dello European Green Deal, e si inserisce nel novero delle riforme approntate per rispondere alla necessità di sistemi agroalimentari resilienti e di qualità e nel rispetto del suolo e degli ecosistemi".

Così in dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle, sul ddl " prodotti agroalimentari da filiera corta", il senatore e membro della commissione agricoltura, Fabrizio Trentacoste.

"Le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta permettono di assicurare un adeguato spazio commerciale a tutti quei beni che non hanno intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo un’adeguata informazione sulla loro origine e specificità".

"La filiera a chilometro zero - aggiunge Trentacoste - migliora la qualità finale dei prodotti con indubbi aspetti positivi che ricadono sulla freschezza, stagionalità, tipicità del territorio, parlando di alimenti che non hanno avuto bisogno dell’aggiunta di conservanti e altre sostanze chimiche. Il modo in cui viene prodotto e trasformato il cibo è uno dei fattori che contribuisce maggiormente al cambiamento climatico. Scegliendo la filiera corta si abbattono inquinamento e sprechi data l'assenza di costi aggiuntivi nella catena di distribuzione".

"Con la promozione di prodotti agricoli a filiera corta, cioè distribuiti entro i 70 chilometri, si favorisce la possibilità della visita all'azienda agricola che li produce, recuperando un legame con il mondo rurale che, negli ultimi tempi, è venuto meno. Tale pratica favorirebbe, ad esempio, l'agroturismo, inteso come percorso di visita alle aziende produttrici, ampliando e diversificando l'offerta turistica del nostro Paese".

"Il Movimento 5 Stelle, promotore del Proposta di legge alla Camera, a prima firma del Presidente della Commissione Agricoltura, Filippo Gallinella, sostiene con forza questo provvedimento considerando che prevede misure per favorire l’incontro diretto tra gli agricoltori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva e consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari da filiera corta all'interno dei mercati comunali o della grande distribuzione, istituendo il logo «chilometro zero o utile».

"Con i prodotti a chilometro zero sosteniamo le piccole imprese legate al territorio e alimentiamo l’economia locale, quella che più di tutte garantisce la qualità e presidia il territorio, salvaguardandolo da dissesti e incendi, e ribadendo il ruolo dell'agricoltore quale custode del territorio" conclude Trentacoste.