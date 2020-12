De Bonis: si faccia chiarezza su dossieraggi malevoli

“Non posso che dichiararmi fortemente preoccupato per le dichiarazioni di Federico Vecchioni il quale, rispondendo a una notizia di stampa su un dossier anonimo legato al mondo agricolo, denuncia addirittura una crisi istituzionale e un forte imbarazzo dell’Italia anche nei rapporti internazionali, a causa del clima che si sarebbe creato per queste attività, volte a suo dire a danneggiare e fermare determinati progetti. In qualità di membro del Senato della Repubblica esigo che si faccia chiarezza e chiedo dunque a Vecchioni di specificare meglio il contenuto di queste operazioni. A tal proposito ho intenzione di presentare una interrogazione alla Ministra Bellanova per sapere se sia a conoscenza di tali ‘dossieraggi malevoli’, e se per caso in essi vi sia un fondo di verità. Inoltre, chiederò alla Commissione Agricoltura del Senato, di cui sono segretario, se non sia il caso di ascoltare Vecchioni per accendere una luce sulle sue esternazioni”.

