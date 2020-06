DE CASTRO: ACCORDO FINALE SU 212 MILIONI UE A ITALIA CONTRO CATASTROFI

"Siamo riusciti a superare anche gli ultimi ostacoli per far arrivare all'Italia, nel più breve tempo possibile, i quasi 212 milioni di euro del Fondo di solidarietà europeo per i danni causati da inondazioni, frane, alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna e altre 16 regioni, da nord a sud, nel 2019". Lo affermano Paolo De Castro e Elisabetta Gualmini, membri della commissione Bilanci del Parlamento europeo, in merito alla proposta di mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Ue verso Italia, Spagna, Portogallo e Austria, per complessivi 279 milioni di euro. Per l' Italia i fatti risalgono a fine ottobre e a novembre 2019, quando il nostro Paese è stato colpito da eventi climatici estremi che hanno causato gravi danni alle città, all'agricoltura e all'assetto del territorio. I finanziamenti attribuiti all'Italia, verranno ora distribuiti da Governo e Protezione civile alle 17 regioni colpite dalle devastazioni e dalle alluvioni dell'autunno 2019, con un ammontare che solo per l'Emilia Romagna potrebbe variare dai 40 ai 56 milioni.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK