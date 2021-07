De Castro: storico incontro Grana Padano-Parmigiano Reggiano per dire no a Nutriscore

"Oggi è una giornata decisamente importante per la difesa dei prodotti agroalimentari italiani, in particolare Dop e Igp, e dei consumatori, perché per la prima volta i due più importanti Consorzi di tutela di formaggi grana, quello del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, si sono riuniti in un Consiglio di amministrazione congiunto per dire no al sistema di etichettatura nutrizionale Nutriscore, adottato dalla Francia e da altri Paesi europei, e mettere in atto iniziative finalizzate al rispetto delle nostre eccellenze e di chi vuole acquistare in modo consapevole e informato per osservare una dieta alimentare equilibrata e sana". Questo il commento di Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, oggi in Plenaria a Strasburgo, alla notizia dello storico incontro che si è tenuto tra i due consorzi di tutela per contrastare misure che sono, o rischiano di essere svalorizzati - così come espressamente indicato da un regolamento comunitario - per l'immagine dei prodotti.

