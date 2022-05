De Meo (FI-PPE):  Bene sostegni Ue ai settori più colpiti da aumento prezzi, ma serve visione più pragmatica

«La crisi pandemica, le problematiche dovute al clima, la guerra in Ucraina con le sue conseguenze su forniture energetiche e materie prime hanno reso più vulnerabile e fragile il sistema alimentare delle persone e tutti i settori correlati ad esso - dichiara l'eurodeputato Salvatore De Meo (Membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale) -. L’Italia è uno dei Paesi che più di tutti sta subendo ripercussioni a livello economico per l’aumento dei prezzi di energia elettrica, mangimi e combustibili. Per questo motivo – continua De Meo, la Commissione europea ha previsto un sostegno di 1,2 miliardi alle imprese italiane dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura interessate da questi aumenti. I sostegni arriveranno sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento, anticipi rimborsabili o riduzione, ma anche esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali. Un segnale importante che conferma come solo un’Europa unita e coesa sia in grado di essere forte e resiliente nei momenti di crisi come quello attuale. In ogni caso – dichiara ancora l’Onorevole - credo che i sistemi agroalimentari, alla luce dell’attuale quadro geopolitico, vadano aiutati a superare le tante criticità legate ad una recessione sempre più crescente con una rimodulazione delle diverse strategie di sostenibilità che, pur essendo pienamente condivisibili, necessitano di avere una declinazione pragmatica e reale per essere realizzate e non restare, solo, una bella teoria. L’Europa si è data obiettivi strategici molto ambiziosi, ma non può trascurare le difficoltà da affrontare per poterli raggiungere ed è per questo - conclude l’On. De Meo - che Forza Italia a Bruxelles chiede di procedere con prudenza e senso pratico per evitare di voler accelerare ad ogni costo e disperdere, invece, il lavoro finora fatto e quello da farsi con i sacrifici di imprese e famiglie».