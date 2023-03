Decarbonizzare la democrazia, il nuovo saggio di Massimo Fiorio: una grande sfida per l’occidente. VIDEOINTERVISTA

"Questo libro intende affrontare il tema della cosiddetta transizione ecologica, il passaggio dall'energia fossile a quelle alternative, cercando di mettere in luce le connessioni con la politica. Ho ricostruito come storicamente energia fossile e rivoluzione industriale siano andati di pari passo con l'impianto politico-istituzionale della democrazia che oggi conosciamo, ma di cui oggi sentiamo una forte fragilità".

Così Massimo Fiorio, già parlamentare nelle scorse legislature ed ora impegnato nel settore agricolo e ambientale, in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati del saggio "Decarbonizzare la democrazia”, volume che affronta il tema dell’economica decarbonizzata analizzando l’intreccio tra il sistema politico-istituzionale e il regime energetico fossile.

"Il libro sostiene che una delle cause è il passaggio in corso dell'esaurimento dei pozzi di petrolio e gas, accompagnato dal passaggio alle energie alternative e del cambio necessario dall'inquinamento e per il cambiamento climatico. Nel volume cerchiamo di identificare del limite ecologico, le prospettive e le paure. Si tratta di grandi sfide che mettono pressione alle democrazie occidentali, anche esterne a competitor sulla decarbonizzazione. Penso alla Cina e altri paesi, che possono essere concorrenti potentissimi rispetto a certe scelte che sta conducendo l'Europa con grande difficoltà.

La democrazia è in gioco, serve una consapevolezza comune e non bastano direttive che vengono fatte cadere dall'alto, serve una politica democratica che affronti queste sfide. Non basta nemmeno dei rilanci oltre il 2035 per il divieto per le auto a combustione: accanto alla politica industriale serve una politica democratica fatta dai governi nazionali e sovranazionali per andare in quella direzione.

Il libro affronta anche le derive fondamentalista. Io credo che serva una ecologia che non insegna alla politica attraverso numeri e dati, ma che si metta a fare politica, entrando nel gioco democratico, in una comunità attenta alle ripercussioni di quello che avviene nel pianeta".