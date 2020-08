DECRETO AGOSTO – SERPILLO, UCI, CAF E PATRONATI: RICONOSCIUTE PROFESSIONALITA’ E IMPEGNO DI CATEGORIE FONDAMENTALI PER L’ECONOMIA DEL PAESE

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il Decreto Legge n. 104 cd. “Agosto”, che reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, composto da 115 articoli. Tra i numerosi interventi, il decreto si occupa della nuova Alitalia, amplia i poteri della Consob, prevede il bonus affitto per gli immobili ad uso non abitativo, e tutela lo svolgimento dei mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Ovviamente non mancano nuove misure relative alla Cassa Integrazione, al blocco dei licenziamenti, alla proroga dell'indennità di disoccupazione. Sul fronte sindacale rilevano soprattutto gli artt. 17 e 18: Il primo si riferisce all’attività dei Centri Assistenza Fiscale, disponendo l’incremento della dotazione finanziaria ad essi dedicata (capitolo 3845 dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze) per un importo pari a 20 (venti) milioni di euro relativamente alla sola attività svolta nel corso del 2019. Una buona notizia, dunque. Viene, inoltre, implementata in modo strutturale la dotazione finanziaria dedicata agli istituti di patronato per ulteriori 20 (venti) milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

