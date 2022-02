Decreto bollette – Filiera Italia “Misure utili ma non sufficienti, ora più coraggio su rinnovabili e estrazione gas”

“Misure utili ma non sufficienti quelle del governo per arginare il caro energia, serve più coraggio sulle rinnovabili e sull’estrazione di gas” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia commenta le misure del decreto bollette uscito dal Cdm di ieri. “Va fatto di più sulle procedure autorizzative, l’Italia è al quarto posto nella classifica dei produttori mondiali di biogas, ora in conversione in biometano - ricorda Scordamaglia - una leadership che va sostenuta con azioni decise, si guardi al settore agroalimentare che in un modello perfettamente di economia circolare si distingue nell’autoproduzione integrata”. “Anche se - sottolinea il consigliere - abbiamo 180 progetti di biometano fermi e se non cambia l’approccio delle amministrazioni locali rimarremo un Paese per sempre dipendente dalle importazioni.”.

Sull’estrazione di gas, Filiera Italia esprime la necessità di aumentarne concretamente e subito le estrazioni dai giacimenti italiani “Le potenzialità sono immense, oggi ne estraiamo 3,5 miliardi di metri cubi - erano 20 miliardi negli anni ‘90 - in poco più di un anno potremmo raddoppiare questa quantità a costo decisamente inferiore rispetto a quello importato”.

“Non si smetta quindi di insistere su queste strade, il settore agroalimentare è a un passo dal collasso, gli aumenti anche del 600% stanno mettendo sottopressione un’intera filiera, non sappiamo quanto ancora la nostra l’industria e la produzione agricola di questo Paese riusciranno a fare fronte all’emergenza.”.