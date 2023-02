Decreto Flussi: AIC firma protocollo con Ministero del Lavoro per semplificazione procedure

“Come organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, l’Associazione Italiana Coltivatori ha sottoscritto il protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede procedure semplificate per gli ingressi lavorativi nell’ambito del decreto flussi in particolare per le esigenze di manodopera stagionale delle imprese agricole rappresentate”.

Così Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori (AIC), in merito all’accordo firmato con il Ministero del Lavoro che mira a semplificare le procedure relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato.

“La nostra associazione è da sempre impegnata a supportare gli imprenditori agricoli negli adempimenti burocratici e con la semplificazione sull’asseverazione propria del decreto flussi daremo, anche in questa occasione, una risposta concreta alle esigenze del comparto e di tutti i suoi lavoratori” conclude Santoianni.