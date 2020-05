DECRETO RILANCIO, COMAGRI CAMERA. AGRINSIEME: ASSICURARE LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE PER RIPARTIRE E RAFFORZARE SETTORE. COLDIRETTI: LAVORARE IN PROSPETTIVA E DARE CERTEZZE AD AGRICOLTORI

“Con il decreto rilancio la discussione si sposta su come reagire alla crisi. Certamente non saranno sufficienti i piccoli aggiustamenti del passato. Dobbiamo rafforzare il settore agroalimentare con interventi sulle infrastrutture e facendo ripartire il prima possibile le aziende” dichiara in comagri camera, per Agrinsieme, Franco Verrascina.

“Gli interventi del governo utilizzano risorse enormi ma per puntare al rilancio del nostro paese occorre il coraggio delle scelte. Con questa politica assistenziale non si può andare avanti, non si produce ricchezza. Dobbiamo investire nella produzione ed in particolare su quei settori che producono posti di lavoro, ricchezza e che sono strategici” prosegue.

“Occorre rafforzare il settore agricolo che deve assicurare qualità e quantità a prezzi contenuti, specialmente in una fase delicata come questa regolata da politiche protezionistiche e sovranismi alimentari” sottolinea Verrascina.

“Il settore agricolo è strategico ed ha bisogno di liquidità, ma le risorse messe in campo non bastano. Si deve riconoscere il ruolo strategico del nostro settore, nessuno può pensare che l’agricoltura possa continuare a produrre in perdita perché in tal caso è meglio fermarsi” evidenzia.

“Le misure del decreto rilancio volte all’agricoltura, con lo stanziamento dei relativi fondi, le abbiamo apprezzate ma le imprese agricole hanno bisogno di interventi immediati senza carichi burocratici, per questo occorre rafforzare le cambiali agrarie, come dimostra il successo di Ismea. Occorre però fornire maggiore liquidità perché le aziende possano ripartire” conclude Verrascina.

“Il settore florovivaistico, vitivinicolo, della pesca e dell’olio sono andati in grande difficoltà ma tutti i comparti del settore agricolo sono stati toccati” dichiara Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

“Non dobbiamo però avere una logica esclusivamente volta all’immediato ma occorre guardare ai bisogni in prospettiva. Pensiamo all’agricoltura 4.0, stiamo lavorando affinché ci sia la proroga fino al 2021 per dare certezze agli agricoltori.

Fondamentale sarà poi la promozione nazionale ed estera del Made in Italy, già oggi dobbiamo pensare a come muoverci sui mercati internazionali per farci trovare pronti” sottolinea.

“Non possiamo però dare solo microaiuti, sarebbe invece più utile ottenere l’azzeramento in termini contributivi per tutto il 2020 per imprenditori agricoli, coltivatori diretti e dipendenti.

Su agriturismo, nessuna misura è stata data per la somministrazione dei pasti mentre sarebbe importante prevedere una misura in tal senso che consentirebbe anche l’utilizzo di maggiore manodopera e dunque un aumento dell’occupazione” prosegue.

“Bene il tema della vendemmia verde e con l’aiuto delle regioni possiamo prevedere anche una dotazione ulteriore per incentivare con un premio la distillazione.

Tema della fauna selvatica, per recuperare in termini di sovranità produttiva dobbiamo dare risposte su questo tema.

Tema cimice asiatica, ci sono 80 mln ma ancora oggi non c’è nessuna previsione su come destinare queste risorse mentre invece servirebbero certezze.

Su fondo indigenti, bene 250 mln ma occorre spendere immediatamente queste risorse altrimenti le aziende in difficoltà non ne avranno alcun beneficio” conclude Prandini.

“Estensione dell’ecobonus. La misura che riguarda le risorse per l’ammodernamento in campo energetico degli edifici sarebbe da estendere all’agricoltura, consentendo alle aziende agricole di ammodernarsi e approcciare così il tema del green new deal” dichiara Massimo Fiorio.

“La variante tempo non è poi secondaria, dobbiamo erogare in modo veloce le risorse alle aziende in difficoltà, pensiamo al settore florovivaistico che è quello che ha sofferto maggiormente. Tra i comparti maggiormente in difficoltà anche il settore suinicolo, lattiero caseario e del vino, con alcune produzioni che rischiano di avere delle gravi penalizzazioni da questa crisi. Bene l’iniziativa della riduzione volontaria ma sarebbero da aggiungere ulteriori risorse. Si rischia di creare gap con i cugini francesi che sono i nostri competitor internazionali, non possiamo perdere quote di mercato”.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-