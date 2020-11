Decreto Ristori, gli emendamenti Uila per tutelare i braccianti agricoli

“Quattro i versanti su cui chiediamo di intervenire: 1) il rifinanziamento della Cisoa agricola per ulteriori 36 giorni da utilizzare entro il 31 gennaio 2021 al pari di quanto previsto per gli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga; 2) la garanzia per gli operai agricoli a tempo determinato, in aggiunta agli effettivi giorni di lavoro prestati, di un numero di giornate utili al conseguimento delle stesse prestazioni assistenziali del 2019; 3) la revisione in modo strutturale dell’attuale normativa prevista in caso di calamità, estendendo la definizione a tutti gli eventi distruttivi per la produzione e l’occupazione e garantendo ai lavoratori il diritto di vedersi riconosciute un numero di giornate in aggiunta a quelle lavorate, pari a quelle lavorate nell’anno precedente all’evento calamitoso, stabilendo che sia il lavoratore, e non il datore di lavoro, a presentare domanda. Vogliamo, infine, che la Naspi possa essere riconosciuta anche ai lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative e consorzi nella legge 240/84 in caso di cessazione del rapporto di lavoro”.

