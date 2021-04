Def, Alleanza Cooperative: Proposta coraggiosa di politiche economiche, ma non sottovalutare le incertezze

Il DEF 2021,pare proporre, non tralasciandone i rischi, una strada maestra per affrontare in modo positivo non solo la pandemia, ma pure alcuni nodi strutturali del paese che hanno confermato la loro complessità nei mesi trascorsi.

Ad affermarlo è la delegazione dell’Alleanza delle Cooperative nel corso dell’audizione sul DEF presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

“Lo stato di salute complessivo del Paese – si legge nella nota dell’Alleanza – appare coerente con l’orizzonte in cui si colloca il def. Una situazione che si rispecchia nel bilancio nazionale, con un debito pubblico cresciuto di 25 punti in un anno”.

A giudizio dell’Alleanza è quindi evidente che l’impostazione delle politiche economiche proposte, fondandosi sulla valutazione di un “rischio ragionato”, appare certamente coraggiosa, in quanto pare ipotizzare contemporaneamente: un’imminente riduzione dell’emergenza pandemica, con una pronta ripresa del tono delle attività economiche; una modifica strutturale del “paradigma economico” che aveva retto le politiche a livello internazionale e certamente europeo negli ultimi anni; un redde rationem con i nodi strutturali che attardano l’economia e la società italiana, costringendole da tempo in una tendenza stagnante.

Questa impostazione, secondo l’Alleanza, pare fondarsi sul riavvio di una stagione di crescita del paese basato sui due pilastri delle riforme e dell’investimento.

Il nuovo decreto sostegni

In riferimento allo scostamento di bilancio previsto nel DEF per finanziare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, l’Alleanza delle Cooperative apprezza, tra l’altro, l’ipotesi di adottare, oltre ai ristori, misure per aiutare le imprese a coprire parte dei costi fissi, la proroga a fine anno della scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti e l’estensione dell’erogazione del credito alle PMI. Ci sono però dei settori economici che meritano più attenzione, perché poco coinvolti dalle precedenti manovre emergenziali: cultura, spettacolo, organizzazione di eventi, turismo, ristorazione, trasporto, imprese labour intensive.

Per cultura e spettacolo, l’Alleanza richiede misure urgenti per farle ripartire, come la decontribuzione, anche parziale, per i lavoratori delle imprese a lungo chiuse; la revisione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nei contratti e nelle concessioni in essere; il sostegno alla domanda; la defiscalizzazione degli acquisti di biglietti, visite guidate, eventi teatrali e concerti; il credito d’imposta per nuove produzioni e/o l’innovazione di servizi.

A giudizio dell’Alleanza è inoltre necessario inserire, tra i destinatari dei contributi a fondo perduto, anche le imprese labour intensive che, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta considerato, dimostrino di avere un costo del lavoro non inferiore al 50% dei costi complessivi; eliminare, per le imprese appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione collettiva (un settore per il quale le ultime previsioni indicano una perdita di fatturato 2021 del 40%, pari a 500 milioni) i vincoli che condizionano il ricorso agli ammortizzatori sociali al ricorso agli ammortizzatori stessi da parte dei soggetti appaltanti. Una condizione che, purtroppo, investe anche i servizi di pulizia, e che è necessario eliminare.