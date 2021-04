Def, Comm. V Senato-Camera. Tutte le dichiarazioni di Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri e Alleanza Cooperative

Si sono svolte quest'oggi, nelle Commissioni congiunte 5a Senato e V Camera, le audizioni preliminari all'esame del DEF 2021 di rappresentanti di: Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, Copagri e Alleanza delle Cooperative italiane.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Annamaria Barrile, Confagricoltura:

Le stime di crescita, definite prudenziali, nel Def si fondano sull’aspettativa di un buon andamento della campagna vaccinale, che già ora sta dando segnali importanti di accelerazione. A questa campagna Confagricoltura darà il proprio contributo, avendo aderito al protocollo nazionale per la vaccinazione nei luoghi di lavoro provato. Il buon andamento della campagna vaccinale è inoltre il presupposto delle annunciate graduali riaperture che hanno come obiettivo la tenuta del tessuto sociale ed economico. I dati fotografati dal Def sul rapporto deficit/Pil risentono in maniera decisa degli effetti della terza ondata pandemica e pongono la necessità di una spinta espansiva della politica economica e del riequilibrio della finanza pubblica. Auspichiamo perciò che gli interventi di sostegno e rilancio siano accompagnati da un rafforzamento delle politiche di spending review, soprattutto di lotta all’evasione fiscale. Accogliamo con grande favore l’impostazione preannunciata dal Def per il prossimo decreto sostegni bis, cioè interventi su costi fissi e accesso alla liquidità che dovranno garantire la tenuta economica delle nostre imprese. Auspichiamo inoltre una proroga sulla moratoria dei prestiti e sui mutui per il prolungamento della durata delle garanzie di stato.

Massimo Fiorio, Cia:

Il Def si colloca in un momento strategico perché viene presentato unitamente al calendario e alle misure di riapertura. Rappresenta quindi una svolta rispetto alla dinamica del contenimento e delle strategie sull’uscita dalla pandemia. Questo documento va letto perciò in un’ottica diversa rispetto gli altri interventi e gli altri scostamenti di bilancio che sono avvenuti in precedenza. L’agricoltura è stato l’unico settore che non si è fermato, neppure durante il lockdown, consentendo agli italiani di non vivere ulteriori criticità e garantendo sempre l’approvvigionamento alimentare. Ora è però necessario che l’agricoltura non viva con ritardo il tema della ripresa. Le risorse, 40 mld, sono tante e importanti ma vanno stanziate sopratutto nella misura di recupero del terreno perso, penso quindi all’export e ai consumi interni. Stiamo assistendo ad una contrazione dei consumi interni, questi vanno allora sostenuti. In tema export l’Italia vive invece una grande competizione ed è fondamentale ritornare e migliorare ancora i livelli precovid per quanto riguarda le esportazioni, dobbiamo essere all’altezza della ripresa mondiale che la campagna vaccinale metterà in atto.

Raffaele Borriello, Coldiretti:

Condividiamo la strategia delineata dal governo nel Def per uscire dalla crisi. Sottolineiamo alcuni aspetti. Il primo è l’individuazione dei disegni di legge collegati alla prossima manovra di bilancio. Abbiamo apprezzato molto l’inserimento di un collegato preciso per il sostegno e il potenziamento dell’agricoltura e della pesca. In questo periodo le iniziative legislative hanno giustamente puntato a sostenere le imprese attraverso le risorse economiche, abbiamo però tralasciato tutti quegli interventi di carattere ordinamentale, di semplificazione e di armonizzazione che possono dare una importante spinta alla ripresa. Col collegato questo potrà essere possibile.

Il secondo punto è relativo alla ripresa economica, nel Def la novità principale è data dalle misure previste nel piano resilienza e dalle risorse nazionali per il ristoro con lo scostamento. Sui contenuti del Pnrr siamo in attesa del documento definitivo ma per attuare il piano sarà necessario semplificare tutta la normativa sulle opere pubbliche e mettere mano alle riforme su Pa e giustizia.

Il terzo punto riguarda lo scostamento di bilancio di 40 mld di euro per sostenere le attività economiche. Condividiamo la necessità di questo provvedimento, ma riteniamo altrettanto indispensabile che una parte di queste risorse vadano a rafforzare le misure per il settore agricolo. Auspichiamo quindi si proceda agli interventi per il taglio al costo del lavoro, interventi dunque immediati ed efficaci. Altrettanto importante è poi il sostegno alle filiere in crisi.

Franco Verrascina, Copagri:

L’emergenza sanitaria in atto, di cui si comincia a intravedere debolmente la fine, rappresenta a tutti gli effetti una sfida senza precedenti. Come si legge nel Def il covid continua infatti a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del paese. In ogni caso dal Def emerge come già dall’anno prossimo il Pil dovrebbe sfiorare il livello del 2019, così come la crescita prevista per gli anni successivi. Accanto a questo abbiamo però un debito che continua e continuerà a salire, nonostante si parli di debito buono. Per questo motivo è necessario utilizzare bene e senza sprechi tutte le risorse a disposizione, così da vincere la scommessa sulla crescita. Mancano però dei chiari e incontrovertibili riferimenti agli obiettivi di finanza pubblica e alla strategia economica complessiva da mettere in atto per raggiungerli, per i quali attendiamo ulteriori indicazioni. Dispiace poi rilevare come nel Def l’agricoltura e l’agroalimentare non abbiamo un ruolo centrale che invece meriterebbero. Anzi, è la prima volta che manca il capitolo agricoltura in un Def. In ragione di ciò occorre ricordare lo stato di sofferenza in cui versa il settore primario, le cui ataviche difficoltà risalgono a prima del virus e che si sono acuite in seguito alla pandemia. È perciò necessario che l’esecutivo continui a mettere in campo ulteriori interventi di sostegno per garantire ossigeno alle imprese e agli agricoltori, dando possibilità di guardare al futuro con maggiore serenità. Dobbiamo evitare ad ogni costo che queste aziende chiudano l’attività, come invece sta accadendo in questo ultimo periodo.

Giancarlo Ferrari, Alleanza Cooperative:

Ci troviamo di fronte ad un Def molto particolare, eccezionale ma di cui condividiamo l’ispirazione di fondo e lo sforzo programmatorio. La crisi pandemica ha significativamente allargato fratture sociali e territoriali, incidendo fortemente sull’occupazione e aumentando il rischio di povertà con il crollo del Pil e delle produzioni. Le misure eccezionali messe in campo hanno portato con se un debito molto alto e significativo che si stima a fine 2021 del 160%, che ci carica di responsabilità per le generazioni future. È giunto allora il tempo di una cooperazione diffusa, intensa e nel merito, che non sia dunque di facciata. La cooperazione riesce a confermare la propria caratteristica di resilienza, sopratutto per la salvaguardia dei posti di lavoro. Chiediamo ora di essere aiutati per mantenere e rendere migliori questi risultati.