Def, Patuanelli: quadro complicato. Non si torni ad egoismi Ue. Crisi asimmetrica, risposta sia comune e compatta

"Abbiamo approvato il Def che deve fotografare un quadro di un anno sconvolto dall'incertezza dovuta alla guerra. I dati del ministro Franco mostrano un peggioramento delle aspettative di crescita, si passa dal 4,1 previsti al 2,9 per cento per il 2022. Riteniamo che al momento il governo stia dando la risposta giusta. Abbiamo un margine di mezzo punto di Pil, che equivale a 9,5 miliardi d cui pero 4,5 sono già stati usatiel decreto 17 del 2022. Abbiamo chiesto di intervenire ancora sullo scostamento di bilancio o gli extraprofitti a tutela dei più bisognosi. Per questo abbiamo chiesto un focus specifico".

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a seguito del Cdm nel corso del quale è stato approvato il Def.

"Penso che abbiamo vissuto una stagione molto complicata con la pandemia e per evitare tensioni sui singoli paesi è giusto una risposta comune ed europea. La risposta Ue alla pandemia è stata giusta, ora siamo tornati a un'Europa che non ci piace. Non si può pensare che ogni paese vada per conto suo. La crisi è asimmetrica e l'Italia è un paese trasformatore che quindi viene piu penalizzato in quanto usa molta energia".