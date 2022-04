Deflusso torrenti e fiumi, Naturale (M5S): Transizione a deflusso ecologico tenga conto della salute degli ecosistemi

La transizione dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico deve essere accompagnata da una valutazione esatta di una serie di dati, quali ad esempio le portate in alveo e gli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare per adottare una chiara strategia di regolamentazione dei consumi idrici. Di fondamentale importanza è promuovere la rinaturazione dei corsi d'acqua, come ho specificato nell’ordine del giorno presentato, e dei nastri vegetazionali delle rive al fine di stabilizzare le sponde, favorire l'ombreggiamento e, di conseguenza, contrastare l'erosione e l'innalzamento della temperatura ambientale locale”.

Così in aula in dichiarazione di voto Gisella Naturale, capogruppo M5S in commissione agricoltura, sulla risoluzione relativa alle problematiche del deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti.

“Deve essere garantito, inoltre, mediante un equilibrato contemperamento tra le pressioni economico-sociali e le esigenze di tipo ambientale, un corretto e sostenibile uso delle acque attraverso la promozione di campagne per il recupero e l'impiego delle acque piovane e di sistemi di distribuzione dell’acqua e tecniche di irrigazione che, servendosi di nuove e più efficienti tecnologie riescono a risparmiare acqua”.

“L’impatto delle attività umane è sempre crescente e, quindi, è essenziale correre ai ripari per evitare sia il deterioramento delle acque superficiali che sotterranee e nel contempo preservare le aree protette. La tutela di tutte le forme idriche, dei biosistemi - sottolinea la capogruppo M5S in commissione agricoltura - non può prescindere dall’utilizzo ecocompatibile da parte degli individui e delle imprese stesse a cui sono collegati direttamente”.

“Gli obiettivi da perseguire per una politica lungimirante che vuole scongiurare danni irreversibili per il sistema socio economico italiano, è proprio questo di stimolare con determinazione scienza e coscienza, cioè fare ulteriori sforzi per completare in fretta i necessari studi di ricerca per una corretta valutazione dei dati al fine di mantenere gli equilibri ecosistemici indispensabili alla salute del nostro pianeta Terra ma anche consentire la resilienza delle attività agricole e produttive ad essa legate”, conclude Naturale.