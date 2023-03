Denominazioni, Agrinsieme: vietare utilizzo denominazioni dei prodotti a base di carne per prodotti a base vegetale e sintetica

“Il legislatore prova a disciplinare situazioni che determinano incertezze e possibili riflessi negativi sui mercati. Apprezziamo quindi questa proposta di legge (746, in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali).

La normativa comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti ha stabilito la necessità di rispettare il principio di trasparenza e lealtà delle informazioni sugli alimenti, quindi è necessario laddove sia mancante, come in questo caso, una disciplina mirata che impedisca di usare denominazioni e termini assonanti che possano indurre in errore i consumatori.”

Così Agrinsieme nel corso dell’audizione in Comagri Camera sulla denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

“Questo obiettivo di trasparenza è il fine ultimo di questo apprezzabile schema di provvedimento. L’obiettivo è vietare le denominazioni illegali, quindi un principio di rispetto della trasparenza delle informazioni.

Il settore zootecnico messo costantemente sotto attacco merita maggiore attenzione e maggior riguardo meritano anche i prodotti a base di produzione animale e zootecnica, anche in termini di maggior trasparenza al consumatore. Lo si è fatto nel latte a livello unionale, vale la pena farlo -come si prefigge questo provvedimento- per quanto riguarda i prodotti a base di carne e le denominazioni che devono essere vietate quando la carne non viene utilizzata.

Rispetto ai prodotti del latte e lattiero caseario, che fanno perno su una normativa comunitaria, in questo caso non c’è alcuna normativa Ue che riguardi l’utilizzo dei termini relativi alla carne. Stiamo costruendo un dispositivo nazionale che non ha basi e radici nel diritto comunitario, come invece dovrebbe essere.

Non vuol dire però che questo provvedimento non sia utile o valido, e anzi ribadisce ulteriormente la richiesta che era stata fatta in sede comunitaria di inserire una normativa limitante sull’uso delle denominazioni sui prodotti a base vegetale quando si richiamano a prodotti a base di carne.

Sulla possibilità di utilizzare le denominazioni e i riferimenti alle specie animali e dei prodotti a base di carne anche alla carne sintetica. Questo deve essere normata in maniera di divieto, deve essere impedito l’uso di tali denominazioni per la carne sintetica.

Bisogna vietare l’utilizzo delle denominazioni dei prodotti a base di carne per quei prodotti a base vegetale e sintetica.”