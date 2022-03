Di Stefano (Maeci): Su Mercosur piena adesione Ue, ma rallentato da Francia. Ceta già in funzione. Fertilizzanti e materie prime, crisi globale di difficile soluzione. Energia, bene accordo gas con Algeria

“Il Mercosur è attualmente rallentato, in modo evidente, dalle elezioni presidenziali francesi ed è un argomento alla luce del sole. Questo perché la Francia non è sostanzialmente disponibile a siglare accordi che siano divisivi sull’opinione pubblica. La posizione dell’Italia è di sostegno pieno al Mercosur e c’è anche una piena adesione europea, l’ostacolo vero in questo momento è la posizione francese.”

Così il sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano nel corso dell’audizione in Comagri Camera in merito al rilancio del made in Italy, con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari.

“Sul Ceta non è al momento una questione di Governo ma di Parlamento, perché manca solo la ratifica dell’accordo. L’Italia utilizza già appieno le caratteristiche del Ceta perché è in attuazione provvisoria fino alla ratifica di tutti i paesi membri, quindi stiamo già utilizzando i vantaggi che vengono dal Ceta. Al momento non c’è più molta spinta a livello internazionale su questa ratifica perché l’Ue ha ravveduto come creare accordi misti è diventato un modo per rallentare i medesimi, preferendo rimanere su accordi puramente commerciali.

Sulla questione energetica l’obiettivo primario e andare a sostituire quei 29 mld di metri cubi all’anno di gas che importiamo dalla Russia. In particolare si sono stretti accordi con l’Algeria, che ha portato ad un ottimo accordo per una quota di quasi 11 mld di metri cubi aggiuntivi, con l’Egitto, il Qatar, l’Angola, il Mozambico, il Congo e nelle prossime due settimane svolgeremo altre missioni in questo senso” sottolinea Di Stefano.

“C’è poi il Tap, cioè la connessione che abbiamo col mar Caspio e l’Azerbaijan. Qui la quota di utilizzo del gasdotto non è ancora a pieno regime. Abbiamo una quota di circa 6,9 mld di metri cubi che già riceviamo e abbiamo chiesto al governo azerbaijano di portare questa quota a quella da nostro contratto, dunque con un più 1,5 mld nel breve periodo. Si prevede poi il miglioramento della Tap ma occorrerebbero tra i 40 e i 65 mesi.

Sulle materie prime, non è questione che segue direttamente la Farnesina. Con le ambasciate e le nostre missioni cerchiamo di favorire il dialogo politico per l’ottenimento di queste risorse. In particolare quello dei fertilizzanti è un problema che riguarda tutti i paesi a livello mondiale e su questo serve lavorare di squadra con tutto il governo, e forse neppure basterà perché è una crisi globale.

Sull’importazione delle altre materie prime la risposta è stato il cambio di import da altri paesi, ma molte nazioni e l’Italia stessa hanno bloccato le esportazioni per tutelare l’interesse nazionale rendendo il tutto più complicato.”