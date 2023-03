Diana (Arancia rossa di Sicilia IGP): 700mila spremute di Arancia Rossa IGP nei McCafè. Orgogliosi di far parte della filiera della qualità

“Felici e orgogliosi di far parte delle filiere italiane che meglio rappresentano il territorio. Esserci e collaborare con una delle più grandi catene mondiali, con un occhio sempre attento alle produzioni italiane, è per noi tutti un riconoscimento delle nostre arance, del lavoro di promozione e tutela del Consorzio che rappresento

e dell’impegno dei nostri soci a mantenere altissimo il livello qualitativo dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP”, così Gerardo Diana, presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, a margine dell’incontro “Dare valore all’Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori”, organizzato dalla catena di ristoranti statunitense McDonald’s all’Ara Pacis a Roma.

La serata evento, alla quale è intervenuto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è stata organizzata per fare una riflessione sociologica, imprenditoriale e istituzionale su come il valore del cibo sia cresciuto insieme alla consapevolezza degli italiani e grazie anche alla collaborazione tra McDonald’s e Fondazione Qualivita. Grazie infatti alla collaborazione tra fondazione Qualivita e McDonald’s, già a partire dal 2008, diciotto Consorzi di tutela italiani sono stati coinvolti portando i prodotti DOP IGP nei menu dei ristoranti McDonald’s.

“Un ringraziamento alla Fondazione Qualivita per l’eccellente lavoro che da sempre svolge a favore delle produzioni della filiera del cibo italiano e un grazie a McDonald’s per l’attenzione verso il lavoro, la qualità e le tradizioni dei cibi italiani”, ha dichiarato la vicepresidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Elena Albertini.

Nel 2020 McDonald’s Italia ha utilizzato 500 tonnellate di Arancia Rossa di Sicilia IGP acquistate da produttori locali, per un totale di oltre 700mila spremute servite nei McCafé di tutta Italia. Un impegno che continua costante nel valorizzare gli ingredienti Made in Italy e in particolare una vera eccellenza della Sicilia, prodotta da coltivatori locali aderenti al Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.