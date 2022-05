Dieta Mediterranea, Centinaio (Mipaaf): Si conferma la migliore al mondo, è patrimonio da difendere e far conoscere ai giovani  

“Questo Festival rappresenta un momento di confronto e un’ulteriore occasione per far conoscere soprattutto ai più giovani il prezioso patrimonio che abbiamo e che non deve essere mai dato per scontato”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, prendendo parte oggi nella sala Cavour del Mipaaf alla presentazione del Festival nazionale della Dieta Mediterranea, una piattaforma che prevede una serie di iniziative dal 26 maggio al 16 novembre e che punta a diffondere in modo organico e coordinato la Dieta Mediterranea, riconosciuta dal 2010 patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

“Per il quinto anno consecutivo – ha aggiunto Centinaio – la Dieta Mediterranea si è confermata la migliore al mondo nella classifica dell’US News & World Report. È il regime alimentare sul gradino più alto del podio perché semplice, equilibrato, e perché concorre a contenere e prevenire diverse patologie. Non è soltanto sinonimo del mangiare bene e sano, ma un vero e proprio stile di vita. In un momento come quello attuale in cui i rincari dei prezzi potrebbero spingere a scegliere prodotti più economici, senza gli stessi standard del nostro paese, dobbiamo mettere i consumatori nelle condizioni di poter fare scelte adeguate. A chi ci propone di mangiare insetti, carne sintetica e bere vino senza alcol diciamo che preferiamo la Dieta Mediterranea, che è tradizione, cultura, tutela le nostre biodiversità ed è sostenibile per il Pianeta. Proprio perché patrimonio Unesco andrebbe tutelata anche in ambito internazionale. Associata a un corretto stile di vita è la nostra miglior risposta a un sistema di etichettatura come il Nutriscore e la via da seguire per una migliore alimentazione”, ha concluso Centinaio.