Dieta universale, Ghiselli: no coercizione ma educazione. Eat sbaglia su alimenti buoni e cattivi, mangiare carne è importante. Ma con equilibrio come per tutto il food

Andrea Ghiselli, in passato consulente Aidepi, Assolatte e Assobirra e già responsabile delle Linee guida dell'Alimentazione per il Cra, oggi membro del comitato scientifico della Fondazione Istituto Danone Italia riferendosi allo studio della Eat Lancet che vuole negare la libertà di scelta ai consumatori parla chiaro: "negare la libertà di scelta ai consumatori? Non mi piacciono le coercizioni come consumatore, però non credo di essere intervistato come consumatore ma come nutrizionista e quindi non mi pare che nella pratica il lavoro voglia limitare la libertà, poiché nella dieta che viene proposta ci sono i giusti spazi per tutti gli alimenti". Ghiselli spiega ad AGRICOLAE a seguito di quanto emerso in merito all'esistenza di una piattaforma di interessi di cui fanno parte le multinazionali, che "è sempre opportuno guidare le scelte dei consumatori, non obbligarli. Nella dieta infatti serve equilibrio e non ci sono alimenti si e alimenti no. Ma se l’educazione alimentare non dovesse bastare a cambiare i consumi delle persone, possiamo continuare in questo modo? No. La nostra dieta attuale è poco sostenibile sia per la salute che per il pianeta e dobbiamo riuscire a migliorarla sia con interventi sul singolo sia con interventi sull’ambiente".

"Non ho le competenze per giudicare gli interventi politici necessari per ridurre il carico di malattie a cui siamo sottoposti", prosegue. "Posso parlare di educazione alimentare, nella quale ho maggiore fiducia rispetto a interventi coercitivi. E’ però innegabile che il cambiamento di abitudini alimentari nel nostro Paese è urgente".

Ghiselli spiega che "ci sono alcuni punti del lavoro EAT-Lancet che non mi convincono e non mi trovano d’accordo, come per esempio dividere gli alimenti in buoni e cattivi, perché sono anni ormai che il concetto di buoni e cattivi è obsoleto e che dobbiamo parlare piuttosti di diete buone o cattive. Troppo facile ridurre la dieta ad alimenti sì e alimenti no, verdi e rossi. Facile, ma non è corretto. Ad ogni modo, politiche alimentari a parte, che non mi competono, per ciò che riguarda la valutazione della dieta che la commissione propone, si tratta di una dieta equilibrata e simile, anche se non identica, a una dieta mediterranea. Anche qui qualcosa da ritoccare a mio modo di vedere c’è: troppo spazio per legumi e frutta secca in guscio e poco spazio per i cereali, poco spazio per latte e derivati, ma tutto sommato è una proposta che rispetta le varie tradizioni alimentari e l’equilibrio generale e molto simile alla proposta che abbiamo fatto nelle nostre Linee Guida".

E spiega - a scanso di equivoci in un momento in cui la carne e l'alimentazione animale in genere sembra essere sempre più presa di mira sebbene in Italia secondo alcuni i consumi reali di carne bovina siano già al di sotto dell'indicazione Oms (pari a 25g giorno) - che condurre una dieta equilibrata non si traduce nel semplice non mangiare carne: "consumare carne è importante. Ogni alimento ha la sua importanza perché ogni alimento porta con sé nutrienti importanti e la rinuncia può comportare squilibri. Certo, con moderazione, ma una sana alimentazione comprende anche l’apporto delle proteine alimentari e dei nutrienti che ne seguono (calcio, ferro, zinco, vitamina B12 e così via). D'altronde è la dose che fa il veleno: anche l'acqua, se bevuta in quantità eccessive, può addirittura provocare morte".

Però, aggiunge, "allo stato attuale dei fatti il consumo di carne rossa in Italia è uno dei comportamenti alimentari che dà un buon contributo al carico globale di malattia (global burden of diesase). Quindi carne e prodotti animali sono estremamente importanti per l’equilibrio alimentare e non devono essere criminalizzati; però devono essere consumati nelle corrette quantità. Qui le Linee Guida sono abbastanza allineate con EAT-Lancet: 100 grammi a settimana per la carne rossa, 200 per la carne bianca".

E il rapporto con Danone? "far parte del comitato scientifico dell'Istituto Danone si esplica (a titolo gratuito) - spiega – nell’educazione alimentare: redazione di testi che vanno sul sito o che vengono pubblicati come monografie, ecc. ma non abbiamo mai parlato del Nutriscore e non mi risulta che Fondazione Danone Italia sostenga questo sistema di etichettatura". Anzi, precisa, "io sono tra i più feroci oppositori del Nutriscore e sono di recente andato per conto del Governo italiano in altri Paesi UE, per illustrare l’opportunità di adottare il sistema italiano per un’etichettatura alimentare migliore.

Ghiselli è stato anche uno dei ricercatori che hanno messo a punto la risposta italiana al Nutriscore, il Nutrinform: "noi abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo studiato e messo in atto una soluzione che ritengo oggettiva, informativa e non ingannevole per il consumatore, anche per il fatto che non è basata sui 100 grammi di prodotto, ma sulla porzione ed è quindi un aiuto per l’educazione, oltre che per l’informazione, del consumatore, conclude. "ora però le aziende devono iniziare ad applicarlo per poter confermare i risultari degli studi preliminari, di quanto sia effettivamente comprensibile, utile e funzionale per il consumatore".