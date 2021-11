Digital Public Affairs & Advocacy: convegno al Senato dalla lobby tradizionale ai blended public affairs

Giulio Di Giacomo ha pubblicato nel 2019 il libro edito da Franco Angeli: “Marketing istituzionale & Public Affairs. Gestire le relazioni istituzionali creando valore per l’impresa”, un manuale completo che ha avuto ottimi riscontri nel mondo accademico e del lobbying. L’autore ha una lunga esperienza nel campo delle relazioni istituzionali. Attualmente è Head of Local InstitutionalAffairs di TIM dove in passato ha ricoperto anche altri ruoli manageriali sempre afferenti alle relazioni istituzionali. Ha iniziato la carriera nel Gruppo Altran (RSI) e in Accenture Insurance Solutions (Nomos) dove è stato Head of Innovative Solutions; ha proseguito poi l’esperienza come consulente nello staff del Ministro per l’Innovazione e per il Vice Presidente per l’innovazione di Confindustria. Negli ultimi anni ha tenutodocenze di Public Affairs presso le seguenti università: Luiss,Bocconi, IULM, Link, Università del Salento, Fondirigenti e Scuola Superiore per l’Amministrazione dell’Interno.

