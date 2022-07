Distretti del cibo, Cenni: sistemi economici locali grande forza anche in ottica globale

"L’Accademia dei Georgofili è stata sede di confronto già nello scorso novembre sull’operazione Distretti del cibo e già in quell’occasione emersero valutazioni, concetti e parole che ho sentito anche stamattina: ecco, “dinamismo” è uno di questi. Dinamismo dei distretti: trasformazioni, produzioni, paesaggi, territori. Non è passato nemmeno un anno da quel momento di discussione in cui parlammo della funzione dei Distretti nella ripresa del nostro Paese dopo la pandemia, del cambiamento del rapporto dei cittadini con il cibo e la sempre maggiore ricerca di prodotti locali.

Ecco, ora siamo davanti a ulteriori pesanti trasformazioni: una crisi alimentare senza precedenti, la riprogrammazione delle produzioni agricole nazionali e una siccità gravissima che rischia di comprometterle".

Così Susanna Cenni, Vice presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, in occasione della prima Assemblea Nazionale della Consulta dei Distretti del Cibo che si è tenuta a Firenze.

"Alcuni degli strumenti fondamentali di sostegno all’agricoltura rischiano di essere già obsoleti nonostante debbano ancora partire, penso alla PAC. Il dinamismo può dare una mano per raccogliere queste nuove sfide e affrontarle. Crisi climatica e riscaldamento globale hanno visto colpevoli ritardi negli interventi da parte di tutti, non abbiamo preso queste sfida sufficientemente sul serio.

Nell’anno passato abbiamo vissuto importanti appuntamenti di carattere internazionale su sistemi alimentari sostenibili e su questa dimensione dobbiamo imparare a ragionare: meno agricoltura e più “sistemi alimentari”. E in questa ottica vedo una funzione importante dei distretti: uno strumento che prova a tenere insieme le differenti complessità, non solo la filiera agricola", prosegue la Cenni.

"Sarà sempre più importante il concetto di “sistema alimentare”: un governo delle dinamiche dei prezzi, lavoro dignitoso, infrastrutture logistiche, sfruttamento dell’acqua, distribuzione di valore nella filiera. Il cambio di paradigma che serve in agricoltura si ottiene sì con le definizioni della PAC e con le strategie internazionali, ma soprattutto generando sistemi virtuosi e resilienti dal basso, come appunto i Distretti del cibo. I sistemi economici locali hanno una grande forza anche in ottica globale, dopo la pandemia, in virtù della guerra e del cambiamento climatico.

Nella norma del 2017 sui Distretti vengono citati la promozione dello sviluppo territoriale, lo sviluppo sociale, la sicurezza alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale, la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale: i distretti sono stati costituiti con queste finalità.

Non sono d’accordo sulla necessità di rendere omogeni i Distretti, perché rischiamo di perdere dinamismo e forza dal basso. I Distretti nascono proprio sulle caratteristiche territoriali – biodistretti, del cibo, agroalimentari – ed è giusto che mantengano la loro identità che nasce dal basso e che si rischierebbe invece di perdere. Non dobbiamo mortificare questa forza con tentativi di razionalizzazione o unificazione dei modelli. In questa ottica, le comunità del cibo, create dalla legge sulla biodiversità, possono esser un buon esempio.

Da anni il legislatore nazionale e regionale si è mosso per spingere verso la costruzione di questi sistemi, ma mai come oggi si incrociano positivamente con una serie di indirizzi di carattere strategico globale, europeo e nazionale. Uno degli obiettivi dei progetti del PNRR ad esmpio sarà il rafforzamento della resilienza e della vitalità delle aree rurali, con la volontà di ridurre il divario territoriale.

Nei prossimi anni – il governo ha già fatto uno sforzo importante – il passo ulteriore sarà quello di erogare le risorse misurando la capacità di integrare i progetti territoriali con le grandi strategie. Sarebbe poi interessante fare un ragionamento che riguardi anche la pesca, che sta vivendo difficoltà enormi e si potrebbero costruire filiere con legami sui territori.

Stiamo vivendo una stagione complicata che non sappiamo che evoluzione economica e climatica avrà. Occorre continuare a lavorare dal basso: le svolte non si generano sempre dall’alto o con le leggi, occorre sempre che ci sia una grande partecipazione civica e popolare. Questo nascere dal basso, da realtà vere con tante competenze che si incontrano può essere uno degli elementi importanti per la ripartenza del nostro Paese