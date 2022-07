Distretti del cibo, Frascarelli: Ismea al fianco per supportare processo di attività e costruzione

"Ci tengo a precisare il ruolo di ISMEA, che è quello di lavorare per supportare il processo di attività e costruzione dei Distretti del cibo. In virtù del Decreto del 22 luglio 2019, ISMEA monitora e offre assistenza tecnica per l’attuazione e la gestione del bando che si riferisce ai Distretti del cibo.

ISMEA non ha potere legislativo, che spetta al Ministero e alle Regioni, come previsto dalla nostra Costituzione: noi svolgiamo attività imprenditoriale. Il nostro ruolo è comunque importante e metteremo tutto il nostro impegno, in attesa di siglare una convenzione con il Ministero, per svolgerlo nel miglior modo possibile".

Così Angelo Frascarelli, presidente Ismea, in occasione della prima Assemblea Nazionale della Consulta dei Distretti del Cibo che si è tenuta a Firenze.

"Abbiamo il compito del monitoraggio del programma e dello stato di avanzamenti dei progetti, oltre ad assistere tecnicamente il Ministero per l’anticipo e l’erogazione dei contributi. Quindi il nostro è un supporto progettuale per raggiungere gli obiettivi del decreto ministeriale per i Distretti del cibo. Ci metteremo tutto il nostro impegno e speriamo si possa realizzare al più presto, stiamo aspettando la convenzione", conclude Frascarelli.