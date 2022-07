Distretti del cibo, Saccardi: strumenti operativi per promuovere storia, tradizione, cultura e prodotti di un territorio

Stefania Saccardi – Assessore

"Saluto la Consulta dei distretti e l’Accademia dei Georgofili, sempre disponibile ad accoglierci e discutere di sviluppo, crescita e territorio.

Avete fatto una scelta giustissima decidendo di tenere questa prima assemblea a Firenze: la Toscana è stata apripista per la valorizzazione dei distretti. Ci abbiamo creduto nel passato e continuiamo a crederci. A me piace parlare dei distretti rurali in generale, senza essere troppo settoriale, e bisognerebbe razionalizzare e coordinare il progetto".

Così Stefania Saccardi, assessora regionale per l'agricoltura, in occasione della prima Assemblea Nazionale della Consulta dei Distretti del Cibo che si è tenuta a Firenze.

"Il Distretto deve essere inteso come strumento operativo, che non si riferisce a un solo settore, ambito o prodotto, ma alla crescita di un territorio intero: così diventa uno strumento fondamentale. Uno strumento che ha la capacità di mettere insieme filiere e prodotti, ma soprattutto un territorio nel suo complesso, coordinando politiche che abbiano l’ambizioso obiettivo di promuove storia, tradizione, cultura e prodotti enogastronomici connotati da una particolare identità", prosegue la Saccardi.

"Ad esempio l’agricoltura biologica è diventata un grande valore, centrale nei tempi in cui misuriamo la pesantezza dei cambiamenti climatici e l’Europa ci chiede un cambiamento: il rispetto dell’ambiente è divenuto una finalità per l’agricoltura. Abbiamo sempre creduto nei distretti, utilizzando risorse del PSR per promuove i PID nel periodo 14-20. Nel periodo di transizione 21-22, il mio primo atto è stato quello di rifinanziare la graduatoria dei PID, fino ad esaurirla. Così tutti coloro che avevano messo in piedi un progetto di distretti hanno potuto avere il sostegno della Regione. Abbiamo stanziato 12 milioni per esaurire la graduatoria, dando un segnale forte anche dal punto di vista economico", conferma ancora l'assessora.

"Bisogna però ammettere che si tratta di progettualità complesse, per questo non abbiamo fatto nuove programmazioni. Rendicontare all’Europa la spesa in termini precisi è fondamentale e bisogna avere l’onesta di dirci che alcune progettualità fanno fatica a mettere insieme tutti i soggetti diversi. Bisogna sempre tenere conto di questo, anche quando si fanno i Distretti: bisogna mettere in piedi una progettualità che abbia la capacità di arrivare in fondo, soprattutto quando si usano i fondi europei.

Lavorare sui Distretti è fondamentale per promuovere tutto un territorio nella sua storia, valori e produzioni. È importante mettere insieme le esperienze, avere una regia coordinata e realizzare delle progettualità che possano essere portate in fondo con reale successo. È un’impresa bella, ma complicata.

Se vogliamo che questa esperienza cresca e si rafforzi bisogna tenere a mente la capacità pratica di mettere insieme una serie di progettualità che possano davvero rappresentare il raggiungimento degli obiettivi del Distretto: crescita del territorio nella sua interezza, coinvolgendo più soggetti pubblici e privati, vera e propria chiave del successo di un progetto".