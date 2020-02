DISTRETTI PRODUTTIVI, DISTRETTO AGRUMI: BENE IL DECRETO DELL’ASSESSORE, ADESSO PRONTI A LAVORARE

«A tal proposito – conclude Argentati - auspichiamo anche un maggiore raccordo con i Distretti del Cibo, all’interno dei quali i Distretti produttivi possono e devono svolgere un ruolo importante e di traino quando effettivamente rappresentativi di filiere strutturate e riconosciute». Il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia, proprio come strumento rappresentativo di una filiera ampia, strutturata e riconosciuta, è entrato a far parte del “Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete” e in rappresentanza della filiera agrumicola il presidente del Distretto produttivo Agrumi di Sicilia siede nella governance. Una scelta ben precisa operata in sede assembleare due giorni fa che rafforza anche i rapporti di collaborazione tra filiere strutturate come il Distretto della Pesca anch’esso fresco di rinnovo e facente parte del Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, unico Distretto del cibo a base regionale come le filiere che ne fanno parte. Adesso, il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete, presieduto da Angelo Barone, avrà maggiore forza nel partecipare all’avviso del Ministero per l’Agricoltura per accedere alle agevolazioni previste dal D.M. n. 7775 del 22.07.2019 e nel confrontarsi con la Regione siciliana insieme agli altri distretti del cibo per ottenere un cofinanziamento ulteriore alla quota del 40% coperta dal bando ministeriale sui progetti che verranno presentati».

