DISTRETTO AGRUMI: A FRUIT LOGISTICA BERLINO FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA FA SISTEMA, BELLANOVA DICE SI’ A INCONTRO CON AGRUMICOLTORI SICILIANI

Il Distretto Agrumi di Sicilia è stato invitato anche all’incontro sulla nuova politica agricola comune dell'Unione europea, organizzato nello spazio di Italian Fruit Village. «Servirebbe lavorare affinché la nuova Pac - ha detto Federica Argentati, Sicilia – favorisca, con incentivi concreti e premialità nei singoli bandi, l'aggregazione delle imprese che partecipano a strumenti complessi di filiera e che adottano metodi anche innovativi di tutela ambientale e del consumatore. In questo quadro si apra la partecipazione, anche nei tavoli di programmazione, a strumenti come i Distretti, che ancora non possono accedere ai fondi europei come beneficiari. Inoltre, in Italia si punti all'innovazione organizzativa e a piani strategici di filiera. Infine - ha suggerito Argentati - si punti a fare realmente sistema, ad incentivi per i Consorzi di tutela delle produzioni Dop e Igp, alla promozione dei marchi di qualità anche con fondi a regia nazionale con rispetto dei marchi privati, a una burocrazia più snella. Si continui a supportare le OP con strategie anche adeguate ai diversi territori e nei PSR si prevedano magari meno misure, ma indicate con nomi più comprensibili invece che con numeri per soli addetti ai lavori e capaci di dialogare con altri fondi europei a sostegno di una strategia più chiara ed efficace».

