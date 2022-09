Distretto rurale Barbagia, Ruiu (Confcooperative): con i contratti di fliera spazio a sostenibilità ambientale e sociale

"Il lavoro che stiamo facendo nel nuorese non è semplice: costo materie prime, energia, trasporti, tutto è amplificato essendo noi un'isola. Questo incontro deve essere uno stimolo, finalmente anche con i contratti di filiera, che prima erano in capo alle grandi aziende, questa volta vanno in valutazione, dando priorità alla sostenibilità ambientale e sociale, tutti aspetti caratterizzanti le comunità rurali”.

Così ad Agricolae Michele Ruiu, presidente Confcooperative Nuoro-Olgiastra, in occasione del convegno “L’anima Bio della Barbagia”, in programma a Sarule.

“Sono caratteristiche che dobbiamo cogliere con i piccoli imprenditori locali, che da un lato possono sfruttare l'occasione per adeguarsi ai contratti di filiera, dall'altro lato possono mettersi insieme. Purtroppo il piccolo non investe sulle azioni di sistema, che sono importanti, ma i contratti di filiera stavolta finanzieranno al 100% questa azioni. Non solo sostegno economico, ma soprattutto potranno insegnare a collaborare, fondamentale per abbattere i costi di produzione, tutto per un futuro di crescita condivisa che risponda ai bisogni indiretti della comunità”.

"Nel distretto Barbagia c'è stato un rallentamento dal punto di vista amministrativo, attendiamo un decreto da un paio di mesi, ma questa evoluzione politica spinge verso altri fronti. Se vogliamo aiutare le imprese devono consentirci di spendere, quindi documenti e garanzie, oltre i fondi. Vorremmo che ci fosse un'accelerazione in questo processo e come distretti siamo pronti a supportare il Ministero”, conclude Ruiu.