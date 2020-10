Dl Agosto, Abate, M5S: tuteliano settore chiave come Pesca, Apicoltura e prodotti Quarta gamma

“Mentre al fine di sostenere una serie interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma (la frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo) viene istituito un fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2020. L’obiettivo è quello di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti. In ultimo, siamo intervenuti anche sull’Apicoltura, altro settore importante e fortemente in difficoltà. Con un altro fondamentale emendamento - conclude Abate - interveniamo anche sull’Apicoltura estendo il campo di applicazione degli aiuti anche a questo. Sono state necessarie una serie di modifiche alla legge del 24 dicembre 2004 n. 313 per permettere anche a chi fa impresa in questo settore di poter accedere agli aiuti messi a disposizione del Governo”.

