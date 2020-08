DL AGOSTO, CONTE: OK ALLE FIERE DA SETTEMBRE. BELLANOVA: 600 MLN PER FAR RIPARTIRE RISTORAZIONE E TOGLIERE PERSONE DALLA CIGS

Ok alle fiere da settembre. Lo comunica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della Conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha dato l'ok al Dl Agosto.

Ma il premier precisa anche che con il nuovo Dpcm vengono prorogate fino al 7 settembre le misure precauzionali minime. "Il divieto di assembramento rimane, il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine", spiega. "Siamo in una situazione di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, stiamo facendo meglio rispetto ai paesi confinanti".

"L'intento del governo - spiega il ministro dell'Economica Roberto Gualtieri - è di fare il massimo per non lasciare indietro nessuno". Per questo "c'è una modulazione nuova degli interventi - aggiunge - con alcune scelte di grande rilievo, primo fra tutte l'avvio di una fiscalità di vantaggio per il lavoro per il Sud che si accompagna a un rafforzamento delle misure per le aree interne di tutto il paese. Una scelta significativa per affrontare la questione meridionale in un piano piu' ampio di investimenti e di riforme. Far ripartire il sud e' una condizione per far ripartire tutto il paese".

"Sono orgoglioso, e non lo dico come figlio del Sud, per le misure deputate a rilanciare il Mezzogiorno", spiega ancora Conte dando la parola al ministro Provenzano.

"Dobbiamo prendere atto che oggi produrre al Sud costa di più", spiega il ministro per il Sud. "Mancano le infrastrutture e i collegamenti. Dobbiamo provare ad attirare nuove imprese, la misura riguarda circa 500 mila aziende", spiega ancora parlando della decontribuzione volta a diminuire il costo del lavoro. "La misura parte dal primo ottobre ma varrà per il periodo lungo, dopo aver parlato con la Commissione europea". "Da decenni non c'era un governo così determinato a rilanciare il Sud, che serve anche al Centro Nord e a tutto il Paese. Se cresce il Sud cresce tutto il paese", conclude parlando di "lotta ai divari territoriali".

"Sappiamo tutti che la filiera della ristorazione è quella che ha pagato un prezzo altissimo durante l'emergenza. Si registra un calo di fatturato di oltre il 60 per cento", spiega il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova introdotta da Conte come un "ministro dalla forte passione nella difesa della filiera agroalimentare".

"Occorre sostenere i ristoratori che vogliono riaprire", insiste Bellanova ricordando come i nuovi vincoli delle distanze incidano sui costi e sul fatturato. "Dobbiamo sostenere questa filiera che consta di 180mila imprese dando anche la risposta alla filiera alimentare. Se non riportiamo le persone a consumare normalmente nel settore della ristorazione avremo uno spreco alimentare. Le carni, i vini e i prodotti di qualità restano invenduti. Ogni mille euro di fondo perduto può generare una fatturato di 4 mila euro. Con questi 600 milioni sappiamo che possiamo far ripartire il meccanismo. Togliendo le persone dalla cassa integrazione e facendoli tornare al lavoro". Questa misura sarà gestita attraverso la facoltà dei gestori di scegliere il fondo perduto attraverso i 400 milioni di Franceschini per i centri storici e di cultura.

