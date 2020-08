DL AGOSTO, DI MAIO, IV: DA CONTRIBUTO RISTORATORI AIUTO A MADE IN ITALY

"Assieme alla ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova - continua - abbiamo pensato a una proposta per dare sollievo a questa categoria che, tra le altre cose, spesso contribuisce in modo decisivo alla vitalità dei nostri centri storici. Si tratta di un contributo da 5mila euro a 180mila ristoratori per acquistare 1 miliardo di euro di prodotti agroalimentari al 100% italiani e generare fatturati per circa 4 miliardi. In questo modo si darebbe non solo un po' di sollievo ai ristoratori, ma si produrrebbe un beneficio per tutto il comparto agroalimentare e per l'indotto. Ci auguriamo che la misura venga adeguatamente finanziata dal Governo, che in queste ore sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del 'decreto agosto' (la nuova manovra economica per contrastare la crisi)".

