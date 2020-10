Dl Agosto, Fiorini (Lega): ok odg su risparmio idrico

"Accolto il nostro ordine del giorno al decreto Agosto, a mia prima firma, che impegna il governo a valutare l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico anche agli interventi di sostituzione delle attrezzature sanitarie. Ridurre lo spreco di acqua, favorire un incentivo per il settore della ceramica sanitaria e consentire un risparmio alle famiglie sono obiettivi fondamentali per l'ambiente, il tessuto produttivo e per il nostro Paese. Ogni anno in Italia gli edifici consumano quasi 4,5 miliardi di metri cubi d'acqua, di cui 1,4 per i soli usi sanitari. Una quantità enorme di preziosa acqua potabile che potrebbe essere ridotta in modo strutturale sostituendo gli apparecchi con nuove ceramiche sanitarie più efficienti. Secondo le elaborazioni del centro studi di FederlegnoArredo, ipotizzando un risparmio idrico medio del 50 per cento ed intervenendo ogni anno sul 5 per cento del parco attrezzature sanitarie installate, in 5 anni si potrebbero risparmiare circa 453 milioni di euro per le utenze residenziali e circa 638 milioni di euro per le utenze non residenziali".

