Dl Aiuti, Bergesio (Lega): Bene la proroga della riduzione delle accise e gli sconti in bolletta. La Lega ha mantenuto il suo impegno

La Lega ha mantenuto il suo impegno per il contenimento degli aumenti del costo dei carburanti e dell’energia: il Governo ha accolto le nostre richieste con oltre 8 miliardi di aiuti a favore di imprese e famiglie”. Ad affermarlo è il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), commentando i Decreti Aiuti appena approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il Senatore della Lega spiega: “La riduzione delle accise su benzina, gasolio e Gpl è stata prorogata fino all’8 luglio. L’intervento è stato esteso anche al metano per autotrazione, la cui accisa viene azzerata e l’Iva finalmente ridotta al 5%, come chiediamo da ottobre”.

Bergesio prosegue: “A marzo la Lega ha depositato una mozione per sollecitare il Governo ad intervenire con urgenza per contenere i rincari, ed oggi abbiamo ottenuto un doppio risultato. Questi due importanti interventi consentono infatti di prorogare per almeno altri due mesi l’abbattimento delle accise su benzina, gasolio e gpl e l’azzeramento dell’accisa sul metano per autotrazione e la riduzione dell’Iva al 5%”.

“Bene anche l’accoglimento della proposta della Lega su automatismo e retroattività con compensazione del bonus sociale povertà energetica, che comporta sconti su bollette di luce e gas – dice Bergesio -. Sarebbe stato inaccettabile che per beneficiare del bonus l’automatismo continuasse a valere solo per i percettori di reddito di cittadinanza e non le famiglie in difficoltà economica.

“Per questo la Lega è al Governo: le nostre sono proposte di buon senso ed abbiamo mantenuto un altro impegno - conclude il Senatore Bergesio, che aggiunge – Ora però servono altri sforzi per evitare la cancellazione di interi settori produttivi. E tra questi chiediamo con forza la pace fiscale”.