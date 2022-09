Dl aiuti bis, Bergesio, Lega: Su superbonus aiutiamo proprietari e imprese

Sul futuro del SUPERBONUS, la Lega come sempre è dalla parte dei proprietari di casa, dei tecnici e delle imprese in crisi a causa dell'incertezza della misura. Nel decreto 'Aiuti bis' abbiamo presentato due emendamenti determinanti per consentire la prosecuzione degli interventi sulle villette e per sbloccare la cessione del credito". Lo dichiarano i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia del partito, Alberto Bagnai, responsabile del dipartimento Economia, e Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, firmatari dei due emendamenti.

"Con il primo chiediamo, per gli edifici unifamiliari, la cancellazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) del 30% - oggi obbligatoriamente da raggiungere - al 30 settembre per poter beneficiare del termine di fine lavori del 31 dicembre 2022", spiegano i Senatori leghisti, aggiungendo “Il secondo emendamento richiede la modifica del meccanismo di responsabilità solidale in capo ai nuovi acquirenti che nei fatti impedisce di accedere al credito".